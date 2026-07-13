Dopo lo stop alla messa in onda di ‘Report’, le repliche sono state rese disponibili in streaming su Raiplay, raggiungendo oltre 2,6 milioni di visualizzazioni. L’annuncio è stato condiviso sui social dal conduttore, che ha commentato con soddisfazione il successo delle repliche online. La decisione di sospendere le puntate ha generato reazioni di protesta tra il pubblico, che ha comunque potuto seguire le puntate tramite le repliche disponibili sulla piattaforma streaming.

Sigfrido Ranucci esulta dopo la visione in contemporanea in streaming della repliche di ‘Report’ lanciata sui social a seguito dello stop imposto dalla Rai alla messa in onda delle puntate della stagione. “Oltre 2,6 milioni di follower, solo su Facebook, ha visto il post della sospensione delle repliche, di cui 1,6 milioni si tratta di follower non abituali. Ma il dato incredibile è che oltre il 37% sono giovani dai 18 ai 35 anni. Mentre il post sulla denuncia di FdI contro di me ha raccolto 1,4 milioni di visualizzazioni, con oltre il 30% sotto i 30 anni. Mentre grande risultato ha raccolto l’iniziativa di lanciare le repliche sui social,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranucci, dopo la stop a Report la protesta su Raiplay: “Oltre 2,6 milioni per le repliche in streaming”

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