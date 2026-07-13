Gli inquirenti hanno accertato che sono stati versati 5.000 euro per l’installazione di una bomba sotto l’abitazione di un giornalista. Sui social sono state diffuse immagini di un socio di un ex parlamentare arrestato, con alcuni degli arrestati. La Rai ha sospeso temporaneamente le repliche della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, senza specificare le ragioni. La vicenda ha alimentato un acceso dibattito pubblico e mediatico sul rapporto tra inchieste giornalistiche e minacce.

ROMA - Report sì, Report no. È ancora scontro sulla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, le cui repliche sono state sospese «cautelativamente» dalla Rai per l’estate. FdI attacca chiedendo chiarezza sui rapporti tra Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola e accusa la segretaria del Pd Elly Schlein: «Dopo pochi giorni dall’attentato a Ranucci si è recata all’estero a gettare ombre sul governo italiano». E il presidente del Senato Ignazio La Russa rilancia sui social il video dell’intervento al congresso dei Socialisti europei: nel filmato Schlein cita l’attentato al giornalista e afferma che «quando l’estrema destra è al governo» sono a rischio democrazia e libertà di parola. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Report», gli inquirenti: 5mila euro per la bomba sotto casa di Ranucci. Sui social la foto del socio di Lavitola con gli arrestati

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