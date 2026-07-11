L’8 aprile 2026, Lavitola ha dichiarato che, se avesse dubbi su di lui, gli sputerebbe in faccia. La Rai ha deciso di cancellare le repliche del programma Report, coinvolto nel caso. La vicenda giudiziaria e politica legata all’attentato dinamitardo avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti alla casa di Ranucci non si è ancora conclusa.

Non si placa la vicenda giudiziaria e politica legata all'attentato dinamitardo subito da Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia. Al centro dell'inchiesta della Procura di Roma resta Valter Lavitola, imprenditore ed ex editore, iscritto nel registro degli indagati con le pesanti accuse di tentata strage e associazione di stampo mafioso, in qualità di presunto mandante dell'azione dinamitarda i cui esecutori materiali - quattro persone tra le province di Napoli e Avellino - sono già stati arrestati. Le accuse, va precisato, sono ancora oggetto di indagine preliminare e non hanno finora trovato una qualificazione giudiziaria definitiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Ranucci, Lavitola: "Se dubitasse di me gli sputerei". E la Rai cancella le repliche Report

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