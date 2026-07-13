Un rappresentante di un partito ha affermato che non si tratta di censura, sottolineando che “Report” è l’unico programma Rai a ricevere tre repliche, nessun altro. La redazione del programma condotto da un giornalista ha risposto con fermezza alla decisione dei vertici di sospendere le repliche estive, definendola una misura per tutelare il marchio della rete pubblica. La questione riguarda la cancellazione delle repliche, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali.

Ma quale censura.”Report” è l’unica trasmissione i Rai ad avere tre repliche, nessun altro programma ha un “trattamento” simile. La redazione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha replicato con veemenza alla decisione dei vertici di Viale Mazzini di bloccare le repliche estive del programma, per cautelare il marchio che è patrimonio Rai. “Fermo restando l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre”. Per tutta risposta lo staff della trasmissione ha lanciato nelle ultime ore una protesta digitale contro quella che definiscono una a censura: l’invito ai telespettatori consisteva nel collegarsi domenica sera sera alle 21. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Report”, Gasparri a Ranucci: “Ma quale censura, è l’unico programma ad avere tre repliche. Non accade per nessuno…”

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