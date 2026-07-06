in tutto il mondo inchieste sul covid solo conte frigna

Le inchieste sul Covid coinvolgono governi di diversi paesi, analizzando come sono stati gestiti i vari aspetti dell'emergenza sanitaria. Solo un ex presidente si lamenta pubblicamente, parlando di persecuzione e resa dei conti. Le indagini cercano di fare chiarezza sulle decisioni prese e sulle misure adottate durante la pandemia, con un interesse crescente a livello internazionale.

Ma quale persecuzione, quale resa dei conti! Le formule per vedere più chiaro su come i governi hanno affrontato l'emergenza Covid sono una necessità ricorrente in giro per il mondo. Commissioni e organismi, parlamentari o no, punteggiano una geografia di tentativi di fare trasparenza, o completezza dell'informazione, a oltre sei anni dall'esplosione della pandemia. Nessun unicum italiano, dunque, ma una vocazione fisiologica delle democrazie ad autoaccertare la natura di quelle normative che a suo tempo toccarono sanità, libertà, economia, diritti individuali. In Europa e fuori dall'Europa, molti Parlamenti e governi hanno dunque scelto di ricostruire vicende, ascoltare i protagonisti e produrre documenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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