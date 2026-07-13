Remigrateli | l’eurodeputata che denuncia la collega per razzismo

Un’ eurodeputata svedese di origine irachena ha formalmente denunciato una collega per aver incitato all’odio razziale. La denuncia, riferisce il quotidiano The Guardian, riguarda un episodio avvenuto circa un mese fa. La deputata ha accusato la collega di aver pronunciato un’espressione offensiva, chiedendo di rimpatriare le persone di origine straniera. La vicenda coinvolge direttamente entrambe le parlamentari e si è svolta all’interno dell’istituzione europea.

L’eurodeputata svedese di origine irachena Abir Al-Sahlani ha presentato denuncia contro una sua collega per incitamento dell’odio razziale. La vicenda, riportata dal The Guardian, risale a circa un mese fa. Alcuni eurodeputati di destra hanno intonato cori come “Remigrateli” al termine di una votazione volta ad aumentare le espulsioni in tutta l’Ue. Poco dopo, Abir Al-Sahlani, è intervenuta in aula, accusando i «fascisti dell’estrema destra» di aver toccato un «punto basso» con i loro slogan. L’accusa. «Non mi sono mai sentita cosi’ insicura in questo Parlamento», aveva dichiarato in Aula. «Le urla dell’estrema destra non erano rivolte contro un avversario politico, riguardavano persone comuni che non avevano commesso altro “reato” se non quello di cercare una vita migliore in Europa». 🔗 Leggi su Open.online

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