JP Morgan | dipendente denuncia abusi e insulti razzisti della collega

Un dipendente di JP Morgan ha presentato una denuncia contro una collega, accusandola di aver compiuto abusi sessuali e di aver rivolto insulti razzisti. L’episodio sarebbe avvenuto a New York. La denuncia è stata formalizzata e ora è al vaglio delle autorità competenti. La società non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

? Cosa sapere Un dipendente JP Morgan denuncia Lorna Hajdini per abusi sessuali e insulti razzisti a New York.. La querela contro la banca d'affari riguarda pressioni fisiche e discriminazioni etiche durante eventi aziendali.. Un dipendente della banca d’affari JP Morgan ha presentato una querela presso il tribunale di New York contro l’istituto finanziario e contro Lorna Hajdini, una trentasettenne di origini albanesi, denunciando gravi episodi di abusi sessuali, coercizione e aggressioni verbali caratterizzate da insulti razzisti. La vicenda, che si inserisce in un contesto di dinamiche lavorative estremamente sbilanciate, vede come protagonista un collaboratore dell’istituto coinvolto in una serie di eventi avvenuti durante una serata organizzata dall’ufficio presso un club privato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JP Morgan: dipendente denuncia abusi e insulti razzisti della collega Notizie correlate Insulti razzisti a Danso, il Tottenham sporge denunciaIl Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin... Caso Kean: tipster denuncia insulti razzisti e minacce violenteIl tipster Kristian Pengwin ha diffuso una nota ufficiale per denunciare un violento episodio di aggressione verbale subito da parte dell’attaccante... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sei il mio schiavo: la causa contro una dirigente di banca accende il dibattito negli Stati Uniti; Dirigente di banca costringe un dipendente sposato a fare sesso: Sei il mio schiavo, se non lo fai con me ti distruggo; La presunta schiava sessuale di JPMorgan smascherata mentre la crisi scatena il dramma nella più grande banca americana: Tutti si chiedono cosa pensa Jamie; JPMorgan, dirigente accusata di abusi sessuali e minacce su un dipendente. Dirigente di banca costringe un dipendente sposato a fare sesso: «Sei il mio schiavo, se non lo fai con me ti distruggo»Una causa legale contro una dirigente di alto livello di JPMorgan Chase sta facendo discutere negli Stati Uniti. Un dipendente junior ha accusato la manager di abusi sessuali ... leggo.it Tutti la chiamavano Miss Morgan. Miss Morgan era alta solo un metro e mezzo, esile, vestita con abiti semplici e dall'aspetto fragile. La gente diceva avesse qualcosa di quacchero. Quando parlava, lo faceva con voce dolce. Ma “quando dava ordini, era con la - facebook.com facebook