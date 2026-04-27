A Pesaro, una denuncia sui social riguardante un uomo che avrebbe fotografato donne in spiaggia ha attirato l’attenzione pubblica. Mentre alcuni criticano il comportamento come inaccettabile, un testimone ha commentato che si tratta di un episodio di razzismo, aggiungendo tensione alla vicenda. La vicenda si è sviluppata rapidamente tra urla e commenti online, alimentando un dibattito tra le diverse opinioni della comunità.

Pesaro, lunedì 27 aprile 2026 - Doveva essere la denuncia di un episodio molesto in spiaggia. È diventato invece un caso pubblico che divide Pesaro tra chi parla di comportamento inaccettabile e chi, al contrario, denuncia un processo sommario consumato in pochi minuti tra sabbia, urla e social. Tutto nasce da un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Pesaro se.”, dove una donna racconta di aver inseguito un giovane straniero sorpreso, a suo dire, mentre fotografava donne in costume a loro insaputa lungo la spiaggia di Levante, nella zona del Sacro Cuore. Un racconto rilanciato rapidamente online, con centinaia di reazioni e commenti. La ricostruzione della donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Denuncia sui social: “Fotografava donne in spiaggia”. Ma un testimone parla di razzismo

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