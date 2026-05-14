Social e minori serve subito una legge Carfagna | Il tempo c’è è necessario proteggere i più giovani dai rischi del web

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le richieste di intervento per regolamentare l’uso dei social da parte dei minori, considerati più vulnerabili ai rischi del web. Un rappresentante istituzionale ha recentemente sottolineato che il momento di agire è ora, evidenziando la disponibilità di strumenti normativi. La questione riguarda la necessità di proteggere i più giovani da contenuti inappropriati e da possibili pericoli online, rendendo urgente un intervento legislativo.

L'urgenza di una regolamentazione dei social network per i ragazzi richiede un intervento tempestivo da parte delle istituzioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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