Regimenti | bene sgombero Bencivenga diventi simbolo lotta a terrorismo

Le forze dell’ordine hanno sgomberato il centro sociale Bencivenga, che era stato occupato illegalmente. L’operazione si è conclusa senza incidenti. Il ministro dell’Interno ha commentato l’azione, sottolineando che rappresenta un esempio nella lotta contro il terrorismo. La polizia ha eseguito il procedimento sotto la supervisione del prefetto di Roma. Nessun arresto è stato effettuato durante l’intervento. L’edificio è stato messo sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori verifiche.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento e il mio ringraziamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, al Questore Roberto Massucci e alle donne e agli uomini delle forze di Polizia che, con professionalità, equilibrio e senso dello Stato, hanno portato a termine l’operazione di sgombero del centro sociale anarchico di via Bencivenga, che era stato nuovamente occupato nei giorni scorsi. Si tratta di un intervento che riafferma un principio fondamentale: il rispetto della legalità rappresenta il presupposto indispensabile per garantire la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara in una nota l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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