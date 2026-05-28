Lo ha fatto davvero! Orrore su una ragazzina | arrestato lo psicoterapeuta dei vip
Un psicoterapeuta è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti di aggressione su una ragazzina. L’indagine ha portato al suo fermo, che è stato eseguito dopo le denunce della vittima. La ragazza ha riferito di aver subito maltrattamenti durante le sedute di terapia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale investigativo e stanno raccogliendo ulteriori testimonianze. La vicenda ha suscitato sconcerto tra la comunità.
Il rientro a casa dopo una giornata passata tra i banchi di scuola fa parte di quella routine quotidiana che ogni studente vive con assoluta naturalezza. È il momento in cui ci si scambia le ultime battute con i compagni, si controlla lo smartphone alla fermata dell’autobus o si cammina distratte pensando agli impegni del pomeriggio. In quei minuti che separano la fine delle lezioni dal ritorno alla sicurezza delle mura domestiche, la strada dovrebbe essere solo uno spazio di transito protetto, un ponte sicuro tra la scuola e la famiglia. Eppure, a volte, la normalità di quel percorso può essere bruscamente interrotta dall’irruzione di paure improvvise, capaci di trasformare un pomeriggio qualunque in un trauma difficile da cancellare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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