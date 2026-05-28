Lo ha fatto davvero! Orrore su una ragazzina | arrestato lo psicoterapeuta dei vip

Notizia in breve

Un psicoterapeuta è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti di aggressione su una ragazzina. L’indagine ha portato al suo fermo, che è stato eseguito dopo le denunce della vittima. La ragazza ha riferito di aver subito maltrattamenti durante le sedute di terapia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale investigativo e stanno raccogliendo ulteriori testimonianze. La vicenda ha suscitato sconcerto tra la comunità.