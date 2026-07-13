Reggio Emilia anziano rapinato fuori dall’ospedale | arrestato egiziano

Un anziano è stato rapinato fuori dall’ospedale a Reggio Emilia. Un uomo ha avvicinato la vittima, strappandogli una collana d’oro dal collo e poi fuggendo. La polizia ha arrestato un cittadino egiziano sospettato del reato.

Era appena uscito dall’ospedale quando è stato avvicinato da un uomo, che gli ha strappato dal collo una collana d’oro per poi darsi alla fuga assieme a un complice La vittima, un anziano, era assieme alla moglie e al figlio; secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, la famiglia sarebbe stata presa di mira dai due rapinatori prima di entrare in azione. Dopo una fuga durata circa quattro ore, uno dei due, 27enne egiziano, è stato rintracciato e sottoposto a fermo; il complice invece risulta ancora in fuga. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 10 luglio. La vittima, suo figlio e la moglie, usciti da poco dall’arcispedale Santa Maria Nuova, si stavano incamminando verso la loro autovettura parcheggiata nei pressi della farmacia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomo rapinato appena fuori dall'ospedale: il videoDue rapinatori hanno aggredito un uomo appena uscito dall'ospedale, strappandogli la collana.

Rimini, turista accerchiato e rapinato: arrestato 22enne egizianoUn turista di 45 anni di Milano è stato rapinato della catenina d’oro al collo da un gruppo di quattro giovani.

Temi più discussi: Rapina ad un anziano mentre esce dall’ospedale di Reggio Emilia: fermato 27enne dalla Polizia di Stato; Rapinato appena uscito dall’ospedale sotto gli occhi di moglie e figlio, banditi incastrati dalle telecamere; Rapina ad un anziano mentre esce dall’ospedale di Reggio Emilia: fermato 27enne dalla Polizia di Stato (video); Rapina ad un anziano mentre esce dall’ospedale di Reggio Emilia: fermato 27enne dalla Polizia di Stato.

Reggio Emilia: aggredito e rapinato della collanina d’oro appena uscito dall’ospedale, arrestato un richiedente asilo già noto alle forze dell’ordine x.com

Rapinato appena uscito dall’ospedale sotto gli occhi di moglie e figlio, banditi incastrati dalle telecamereL’uomo, a cui è stata rubata una collanina d’oro, si trovava nei pressi del parcheggio dell’ospedale e a fianco della nuova farmacia del Santa Maria Nuova. Uno dei due malviventi è stato arrestato, il ... msn.com

Rapina ad un anziano mentre esce dall’ospedale di Reggio Emilia: fermato 27enne dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato di Reggio Emilia ha fermato un 27enne di origine egiziana, noto alle autorità e senza dimora fissa, richiedente asilo, che, insieme a un complice ancora in fuga, avrebbe rapinato u ... nextstopreggio.it