Rimini turista accerchiato e rapinato | arrestato 22enne egiziano

Un turista di 45 anni di Milano è stato rapinato della catenina d’oro al collo da un gruppo di quattro giovani. L’episodio è avvenuto mentre stava tornando in hotel dopo aver trascorso la mattina al mare. Il rapinatore, un 22enne egiziano, è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Stava rientrando in hotel dopo la mattina al mare quando, un turista di 45 anni di Milano, è stato accerchiato da un gruppo di quattro giovani che l’hanno rapinato della catenina d’oro al collo. L’autore della rapina, un 22enne di origine egiziana, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Rimini. Il giovane è in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane ha avvicinato il 45enne che stava rientrando in hotel: l’uomo è stato accerchiato dal gruppo e il 22enne gli ha strappato con forza una collana d’oro dal collo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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