Rimini turista accerchiato e rapinato | arrestato 22enne egiziano

Da imolaoggi.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un turista di 45 anni di Milano è stato rapinato della catenina d’oro al collo da un gruppo di quattro giovani. L’episodio è avvenuto mentre stava tornando in hotel dopo aver trascorso la mattina al mare. Il rapinatore, un 22enne egiziano, è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stava rientrando in hotel dopo la mattina al mare quando, un turista di 45 anni di Milano, è stato accerchiato da un gruppo di quattro giovani che l’hanno rapinato della catenina d’oro al collo. L’autore della rapina, un 22enne di origine egiziana, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Rimini. Il giovane è in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane ha avvicinato il 45enne che stava rientrando in hotel: l’uomo è stato accerchiato dal gruppo e il 22enne gli ha strappato con forza una collana d’oro dal collo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rimini, armato di coltello rapina una turista: arrestato 22enne egizianoUn 22enne di origine egiziana è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini con l'accusa di aver rapinato una turista.

Rapina a turista, Piazza Garibaldi: arrestato 22enneUn giovane di 22 anni è stato arrestato a Napoli, in Piazza Garibaldi, dopo una rapina a un turista.

Temi più discussi: Genovese in vacanza a Rimini, rapinato sul lungomare; In gruppo accerchiano e rapinano un turista a Rimini, arrestato un 22enne; Accerchiato a rapinato: turista statunitense rincorre uno degli scippatori e recupera le catenine; Armato di coltello aggredisce un turista per strappargli la catenina d'oro.

rimini turista accerchiato eIn gruppo accerchiano e rapinano un turista a Rimini, arrestato un 22enneStava rientrando in hotel dopo la mattina al mare quando, un turista di 45 anni di Milano, è stato accerchiato da un gruppo di quattro giovani che l'hanno rapinato della catenina d'oro al collo. L'aut ... rainews.it

rimini turista accerchiato eRimini, strappa una collana d'oro a un turista e tenta di sfregiarlo col coltelloViolenta aggressione sul lungomare di Rimini, dove un turista è stato rapinato in pieno giorno. L'intervento tempestivo dei Carabinieri di Rimini ha portato al fermo di un cittadino egiziano di 22 ann ... altarimini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web