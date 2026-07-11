Due rapinatori hanno aggredito un uomo appena uscito dall'ospedale, strappandogli la collana. Uno dei banditi è stato arrestato, mentre l’altro è ancora in fuga. La scena è stata ripresa da un video che mostra l’azione violenta. La vittima non ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno cercando il secondo sospetto. Il primo aggressore è stato fermato poco dopo.

I due banditi gli hanno strappato la collanina, uno di loro è stato arrestato l'altro è ancora in fuga . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo rapinato appena fuori dall'ospedale: il video

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