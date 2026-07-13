Durante il processo, le difese degli agenti imputati hanno sostenuto che Regeni fosse stato sequestrato da terroristi, elogiando la collaborazione del Cairo e negando depistaggi. Le arringhe hanno insistito sulla buona fede delle autorità egiziane, affermando che non ci sarebbero stati tentativi di depistaggio. Tuttavia, le ricostruzioni ufficiali e le indagini hanno dimostrato che questa collaborazione non si sarebbe mai concretizzata.

Depistaggi egiziani negati, elogi e rivendicazioni di una presunta collaborazione del Cairo, in realtà mai avvenuta, come più volte ricostruito nel corso del processo Regeni. E ancora, tesi surreali per smentire il coinvolgimento dei quattro 007 appartenenti alla National Security Agency (Nsa), imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma è il giorno in cui iniziano le arringhe delle difese, dopo le richieste dell’accusa nei confronti dei loro assistiti. Davanti alla prima Corte d’Assise della Capitale, erano stati il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a chiedere il carcere a vita per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e una pena di 17 anni e sei mesi per gli altre tre appartenenti alla National Security Agency (Nsa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Regeni sequestrato da terroristi”. Le surreali arringhe delle difese degli 007 imputati, tra elogi alla collaborazione del Cairo e depistaggi negati

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