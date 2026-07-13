Secondo i legali degli ufficiali di sicurezza egiziani, Giulio Regeni non fu rapito dai servizi di sicurezza del Cairo, ma da gruppi terroristici presenti nel paese nel 2016. Questi gruppi avrebbero preso Regeni, credendolo una spia dei servizi egiziani, e lo avrebbero sequestrato. La versione contrasta con le ipotesi che indicano come responsabili gli apparati di sicurezza egiziani. La discussione riguarda la natura e le responsabilità del suo rapimento, avvenuto nel gennaio 2016.

Giulio Regeni non fu sequestrato dagli apparati di sicurezza del Cairo, ma da gruppi terroristici attivi in Egitto nel 2016 che lo avrebbero scambiato per una spia dei servizi egiziani. È questa la ricostruzione sostenuta lunedì nell’aula bunker del carcere di Rebibbia, a Roma, dove si è conclusa con le arringhe difensive l’udienza del processo per il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore friulano. La difesa degli 007 egiziani. I legali degli 007 egiziani imputati hanno escluso qualsiasi responsabilità della National Security, sostenendo inoltre che il presidente Abdel Fattah al Sisi non avrebbe avuto alcun interesse a compromettere i rapporti con l’Italia attraverso un delitto di tale portata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Regeni, i legali degli 007 egiziani: “Giulio sequestrato da gruppi terroristici”

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GIULIO REGENI, dieci anni dopo: il film verità per chiedere giustizia

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