Il Gruppo di Intervento Giuridico ha combattuto per trent’anni contro reati ambientali, con numerose azioni legali e denunce. La passione per la tutela dell’ambiente si è manifestata fin dall’università, con una tesi dedicata a due casi di inquinamento industriale, uno in zona Seveso e l’altro a Porto Marghera. Il portavoce del gruppo ha dichiarato che le battaglie non cambiano in base all’orientamento politico.

La passione per il diritto ambientale era già manifesta nella sua tesi di laurea, relativa a due casi di inquinamento ( Seveso e Porto Marghera ). Proprio grazie alla tesi, Claudia Basciu, 51 anni, avvocata e attualmente mediatrice civile, conosce il Gruppo di Intervento Giuridico (di cui l’ecologista Stefano Deliperi è presidente), l’associazione ecologista nata a Cagliari nel lontano 1992 e che utilizza lo “strumento di diritto per difendere il territorio italiano dagli attentati che quotidianamente vengono portati avanti da speculatori, inquinatori e amministratori pubblici insensibili, poco accorti o addirittura conniventi”. Un’associazione che compare poco sui media sardi perché, spiega Basciu, “disturba parecchio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Reati ambientali, trent’anni di battaglie del Gruppo di Intervento Giuridico. Basciu: “Destra o sinistra? Non cambia”

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