Un uomo di 55 anni è stato trovato morto nella sua cella di un carcere di Bollate. Era ergastolano per aver ucciso un uomo nel 2014 e condannato a 20 anni per un altro omicidio avvenuto nel 2009. Giovedì, secondo le prime verifiche, sarebbe stato colpito da un infarto, che gli ha causato la morte. L’intera vicenda si inserisce in un quadro di oltre trent’anni di reati e violenze.

Franco Virgato è stato trovato morto a 55 anni nella sua cella del carcere di Bollate. Ergastolano per l’ omicidio di Ernesto Albanese, avvenuto a ottobre 2014, e condannato ad altri 20 anni per l’omicidio di Salvatore Deiana, accoltellato a morte a marzo 2009, giovedì è stato quasi certamente colpito da un attacco cardiaco che lo ha stroncato. Già qualche mese fa aveva avuto problemi simili. Se queste erano le condanne più pesanti a cui era andato incontro, il casellario di Virgato elencava una serie importante di altri reati e cumuli di pene che portano le cronache comasche indietro di almeno trent’anni. L’ultimo, in ordine di tempo, una condanna a 8 anni e 4 mesi per un’estorsione del 2014, e una recente denuncia per minacce e violenza privata nei confronti alcuni agenti di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il killer tradito dal cuore. Trent’anni di reati e sangue: stroncato da infarto in cella

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