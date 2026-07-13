Rappresentanza datoriale Capobianco Conflavoro | Misurarla con i CCNL applicati equivale a pesare i partiti con i like
Il 10 luglio, quattordici associazioni datoriali hanno firmato un accordo che riapre il dibattito sulla misurazione della rappresentanza. La questione riguarda il confronto tra questa e i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati. Capobianco, rappresentante di Conflavoro, ha commentato che confrontare la rappresentanza con i CCNL equivale a giudicare i partiti in base ai “like”. La discussione si inserisce nel contesto del decreto emanato a maggio.
L’accordo firmato il 10 luglio da 14 associazioni datoriali riapre il nodo della misurazione della rappresentanza all’indomani del decreto Primo Maggio. Senza una legge che individui criteri certi per definire le organizzazioni “comparativamente più rappresentative”, tra oltre mille contratti depositati al CNEL, il contenzioso cresce e il dumping contrattuale rischia di trovare scudo nei tribunali. “Una vera legge sulla rappresentanza garantisce anche alle associazioni più piccole la possibilità di competere ad armi pari per diventare grandi e prevedere ciò che nessun accordo tra firmatari prevederà mai: la verifica periodica. La rappresentatività è un mandato che si rinnova o si perde, non un titolo a vita”, dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
DL Lavoro, Capobianco (Conflavoro): 'Bene emendamento che definisce TEC, conta qualità CCNL e non sigla che lo firma'Un emendamento al DL Lavoro che stabilisce il trattamento economico complessivo, collegandolo all’equivalenza dei contratti collettivi nazionali di...
Dati Inail, Roberto Capobianco, (Conflavoro): “Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo"Nel primo trimestre del 2026, i dati Inail mostrano un incremento delle denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno...
Rappresentanza datoriale, Capobianco (Conflavoro): Misurarla con i CCNL applicati equivale a pesare i partiti con i likeCapobianco chiede criteri certificati, accesso aperto e verifiche periodiche. Nel mirino anche il peso attribuito ai contratti applicati ... msn.com
Lavoro: Capobianco (Conflavoro), misurare rappresentanza datoriale con i Ccnl applicati equivale a pesare i partiti con i likeL'accordo firmato il 10 luglio da 14 associazioni datoriali riapre il nodo della misurazione della rappresentanza all'indomani del ... agenzianova.com