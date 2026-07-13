Rappresentanza datoriale Capobianco Conflavoro | Misurarla con i CCNL applicati equivale a pesare i partiti con i like

Notizia in breve

Il 10 luglio, quattordici associazioni datoriali hanno firmato un accordo che riapre il dibattito sulla misurazione della rappresentanza. La questione riguarda il confronto tra questa e i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati. Capobianco, rappresentante di Conflavoro, ha commentato che confrontare la rappresentanza con i CCNL equivale a giudicare i partiti in base ai “like”. La discussione si inserisce nel contesto del decreto emanato a maggio.