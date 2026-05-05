Nel primo trimestre del 2026, i dati Inail mostrano un incremento delle denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita del 4,4%. In tutto sono state registrate 101 denunce in più rispetto al 2025. Tuttavia, nello stesso periodo si registra una diminuzione delle vittime, che risultano essere meno rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati commentati da un rappresentante di Conflavoro.

“I dati Inail relativi al primo trimestre 2026 evidenziano un aumento delle denunce di infortunio sul lavoro, pari a +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, con 101.163 casi contro i 96.944 dell'anno precedente. L'incremento riguarda sia la componente femminile (+5,7%) sia quella maschile (+3,7%), oltre ai lavoratori stranieri (+6,8%) e italiani (+3,6%). Parallelamente si registra una diminuzione dei decessi: le denunce di infortunio con esito mortale sono state 136, in calo rispetto alle 146 del primo trimestre 2025. Un dato che segnala una riduzione, ma che resta comunque un campanello d'allarme, soprattutto considerando le dinamiche ancora variabili tra settori, territori e categorie di lavoratori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dati Inail, Roberto Capobianco, (Conflavoro): “Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo"

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