DL Lavoro Capobianco Conflavoro | ' Bene emendamento che definisce TEC conta qualità CCNL e non sigla che lo firma'

Da iltempo.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un emendamento al DL Lavoro che stabilisce il trattamento economico complessivo, collegandolo all’equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, è stato approvato. La modifica chiarisce che il riferimento non riguarda la sigla del contratto, ma la sua qualità. La proposta, già avanzata in audizione, è stata accolta positivamente da rappresentanti di associazioni di categoria.

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“L'emendamento al DL Lavoro che definisce il trattamento economico complessivo, legandolo all'equivalenza dei CCNL, va nella direzione giusta: lo avevamo chiesto già in fase di audizione. E sbaglia chi parla di via libera ai contratti pirata, perché è vero l'opposto: si fissa infatti uno standard oggettivo da rispettare, dove conta soltanto la qualità reale del CCNL e non le sigle che lo firmano”. Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro. “Se l'emendamento sarà approvato, per la prima volta avremo un criterio certo e verificabile voce per voce per capire quanto vale davvero, nel suo insieme, il CCNL applicato. È così che si alza l'asticella della contrattazione e si tutela chi lavora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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