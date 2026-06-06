Un emendamento al DL Lavoro che stabilisce il trattamento economico complessivo, collegandolo all’equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, è stato approvato. La modifica chiarisce che il riferimento non riguarda la sigla del contratto, ma la sua qualità. La proposta, già avanzata in audizione, è stata accolta positivamente da rappresentanti di associazioni di categoria.

“L'emendamento al DL Lavoro che definisce il trattamento economico complessivo, legandolo all'equivalenza dei CCNL, va nella direzione giusta: lo avevamo chiesto già in fase di audizione. E sbaglia chi parla di via libera ai contratti pirata, perché è vero l'opposto: si fissa infatti uno standard oggettivo da rispettare, dove conta soltanto la qualità reale del CCNL e non le sigle che lo firmano”. Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro. “Se l'emendamento sarà approvato, per la prima volta avremo un criterio certo e verificabile voce per voce per capire quanto vale davvero, nel suo insieme, il CCNL applicato. È così che si alza l'asticella della contrattazione e si tutela chi lavora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - DL Lavoro, Capobianco (Conflavoro): 'Bene emendamento che definisce TEC, conta qualità CCNL e non sigla che lo firma'

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