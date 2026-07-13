Rapinarono Neres sono ora accusati di tentato omicidio | la ricostruzione dei fatti

Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati a Fuorigrotta e ora sono accusati di tentato omicidio plurimo. I due sono gli stessi che nel settembre 2024 avevano rapinato un orologio Patek Philippe del valore di 107 mila euro a un calciatore del Napoli, mentre si trovava all’esterno dello stadio. La polizia ha ricostruito i fatti e li ha portati in cella.