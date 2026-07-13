Rapinarono Neres sono ora accusati di tentato omicidio | la ricostruzione dei fatti

Da spazionapoli.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati arrestati a Fuorigrotta e ora sono accusati di tentato omicidio plurimo. I due sono gli stessi che nel settembre 2024 avevano rapinato un orologio Patek Philippe del valore di 107 mila euro a un calciatore del Napoli, mentre si trovava all’esterno dello stadio. La polizia ha ricostruito i fatti e li ha portati in cella.

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Due uomini finiscono in carcere a Fuorigrotta per tentato omicidio plurimo: sono gli stessi che rapinarono l’orologio Patek Philippe da 107mila euro a David Neres, esterno del Napoli, nel settembre 2024. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti due uomini ritenuti affiliati a un clan. L’accusa principale riguarda un episodio di violenza che risale al primo marzo 2024, mesi prima del colpo ai danni del calciatore azzurro. Lo scontro a fuoco: quattro colpi esplosi in mezzo alla gente. La violenta rissa stradale si trasformò rapidamente in tentato omicidio quando uno dei due estrasse una pistola Beretta calibro 92S con matricola cancellata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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