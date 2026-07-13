Fuorigrotta due arresti per il tentato omicidio nella faida di camorra | sono gli stessi della rapina a David Neres

Due uomini già in carcere per aver rapinato il calciatore del Napoli sono stati arrestati di nuovo, questa volta per tentato omicidio durante una faida di camorra a Fuorigrotta. La mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito un nuovo provvedimento cautelare nei loro confronti. I due sono coinvolti in un episodio di violenza legato alla guerra tra clan locali. Le indagini sono coordinate dalla procura.

Nuovo provvedimento cautelare nei confronti di due uomini già detenuti per la rapina ai danni del calciatore del Napoli David Neres. Nella mattinata di oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I due sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso intercettazioni, attività tecniche e servizi sul territorio, i due indagati avrebbero preso parte a una violenta rissa scoppiata in strada con alcuni esponenti del clan rivale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Napoli, preso il latitante Gaetano Caso: era ricercato per il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo

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