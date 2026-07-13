Due uomini sono stati arrestati in relazione a una rapina di un orologio del valore di 107.000 euro ai danni di un calciatore del Napoli. I soggetti sono coinvolti anche in un tentato omicidio plurimo, legato a una faida tra due clan di camorra che si contendono il controllo di attività illegali. L’operazione ha portato all’arresto di entrambe le persone, che sono ritenute responsabili di entrambi i reati.

Faida di camorra tra clan Iadonisi del rione Lauro e clan Troncone di Fuorigrotta per la gestione dei business illegali: due arresti, i destinatari delle misure sono coinvolti anche nella rapina dell'orologio al calciatore del Napoli David Neres. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di arresti in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti del 25enne Giuseppe Vitale e del 32enne Gianluca Cuomo, entrambi ritenuti vicini al clan Iadonisi, responsabili - questa l'accusa - in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napoli.corriere.it - Rapinarono Neres di un orologio da 107mila euro a Napoli, arrestati anche per tentato omicidio plurimo in una faida di camorra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Faida di camorra e colpi di pistola in strada a Fuorigrotta, due arrestati. Sono gli stessi della rapina dell'orologio a NeresDue uomini sono stati arrestati a Fuorigrotta dopo uno scontro a fuoco in strada, legato alla faida tra i clan Iadonisi e Troncone.

Fuorigrotta, due arresti per il tentato omicidio nella faida di camorra: sono gli stessi della rapina a David NeresDue uomini già in carcere per aver rapinato il calciatore del Napoli sono stati arrestati di nuovo, questa volta per tentato omicidio durante una...