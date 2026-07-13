Due uomini sono stati arrestati a Fuorigrotta dopo uno scontro a fuoco in strada, legato alla faida tra i clan Iadonisi e Troncone. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno fermato i due, sospettati di aver preso parte a un tentato omicidio plurimo. Gli arresti seguono un episodio di violenza con colpi di pistola e sono gli stessi coinvolti nella rapina di un orologio avvenuta a Neres.

Hanno come sfondo la faida tra i clan Iadonisi e Troncone del quartiere Fuorigrotta di Napoli i due arresti effettuati oggi per tentato omicidio plurimo di stampo mafioso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. I destinatari delle misure sono due presunti affiliati al primo gruppo malavitoso, già finiti al centro dell'indagine sulla rapina del costoso orologio di lusso sottratto al calciatore del Napoli David Neres Campos il primo settembre 2024. Il tentato omicidio plurimo risale a diversi mesi prima della rapina dell'orologio, il primo marzo 2024, e avvenne poco prima delle 19, in una strada frequentatissima del popoloso quartiere che ospita lo stadio: via delle Scuole Pie. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Faida di camorra e colpi di pistola in strada a Fuorigrotta, due arrestati. Sono gli stessi della rapina dell'orologio a Neres

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