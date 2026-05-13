Corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio operazione della Polizia

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime ore del mattino, le forze dell'ordine hanno avviato un'operazione che riguarda un caso di corruzione e divulgazione di segreti d'ufficio. L'azione, coordinata da un ufficio investigativo, ha portato a numerose perquisizioni e a un approfondimento su alcune persone coinvolte. La vicenda riguarda presunti illeciti legati a funzionari pubblici e soggetti privati. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, coordinata della Procura di Napoli, sta conducendo – tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano – una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell’Aula Beatrice della Procura. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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