Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione contro chi sostiene che l’attentato dinamitardo di cui è stato vittima sia stato un finto evento con beneficiari diversi. La difesa dell’ex vittima afferma che si stanno diffondendo dichiarazioni, articoli e ricostruzioni che distorcono i fatti e lo accusano ingiustamente.

Da vittima di un grave attentato dinamitardo a presunto beneficiario dello stesso. È questa, secondo la difesa di Sigfrido Ranucci, la distorsione che qualcuno starebbe tentando di accreditare attraverso dichiarazioni, articoli di stampa e ricostruzioni ritenute diffamatorie. Per questo il conduttore di Report ha deciso di presentare una denuncia-querela. Ranucci presenta una denuncia-querela per diffamazione. A renderlo noto è l’avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista, che in una nota spiega come l’iniziativa giudiziaria sia stata assunta in relazione “alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture ed insinuazioni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranucci presenta una denuncia per diffamazione contro l’ipotesi di finto attentato

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