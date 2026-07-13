Attentato Ranucci inquirenti | Da Lavitola 5mila € ai 4 arrestati conduttore presenta denuncia per diffamazione
I carabinieri hanno accertato che i quattro arrestati avrebbero ricevuto complessivamente poco più di 5 mila euro, una cifra inferiore ai 10 mila. L’inchiesta sull’attentato sotto casa del conduttore si concentra anche sul denaro coinvolto nell’episodio. Il conduttore ha presentato una denuncia per diffamazione.
Secondo gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo, i 4 arrestati avrebbero ricevuto in tutto poco più di 5 mila euro, comunque una cifra inferiore ai 10 mila L’inchiesta sull’ordigno collocato sotto casa di Sigfrido Ranucci si concentra anche sul denaro che sarebbe stato usato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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