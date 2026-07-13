Attentato Ranucci inquirenti | Da Lavitola 5mila € ai 4 arrestati conduttore presenta denuncia per diffamazione

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno accertato che i quattro arrestati avrebbero ricevuto complessivamente poco più di 5 mila euro, una cifra inferiore ai 10 mila. L’inchiesta sull’attentato sotto casa del conduttore si concentra anche sul denaro coinvolto nell’episodio. Il conduttore ha presentato una denuncia per diffamazione.

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Secondo gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo, i 4 arrestati avrebbero ricevuto in tutto poco più di 5 mila euro, comunque una cifra inferiore ai 10 mila L’inchiesta sull’ordigno collocato sotto casa di Sigfrido Ranucci si concentra anche sul denaro che sarebbe stato usato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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