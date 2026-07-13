Attentato Ranucci inquirenti | Da Lavitola 5mila € ai 4 arrestati conduttore presenta denuncia per diffamazione

Notizia in breve

I carabinieri hanno accertato che i quattro arrestati avrebbero ricevuto complessivamente poco più di 5 mila euro, una cifra inferiore ai 10 mila. L’inchiesta sull’attentato sotto casa del conduttore si concentra anche sul denaro coinvolto nell’episodio. Il conduttore ha presentato una denuncia per diffamazione.