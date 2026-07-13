Ranucci passa al contrattacco scattano le querele | ecco chi ha colpito

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci ha presentato una denuncia e una querela per diffamazione pluriaggravata e altri reati. La controparte ha pubblicato dichiarazioni e articoli che ipotizzano un “finto attentato” ai danni del conduttore di Report o suggeriscono che abbia tratto vantaggio dall’episodio. Ranucci ha deciso di agire legale contro queste affermazioni, ritenendole diffamatorie e infondate. Le indagini sono in corso per identificare chi abbia diffuso le notizie.

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Sigfrido Ranucci ha presentato una denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata e altri reati in relazione alle dichiarazioni e agli articoli che hanno ipotizzato un “finto attentato” ai suoi danni o suggerito che il conduttore di Report possa aver tratto vantaggio dall’episodio. A renderlo noto è il suo legale, l’avvocato Roberto De Vita. Secondo il penalista, la diffusione di “dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni” avrebbe trasformato, attraverso esplicite allusioni, “la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario”, provocando conseguenze umane e professionali “di inaudita gravità”. Ranucci e alcuni giornalisti della redazione di Report hanno inoltre presentato un’altra denuncia e querela per la presunta rivelazione del segreto d’ufficio e del segreto investigativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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