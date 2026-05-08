Le Pussy Riot hanno organizzato una protesta alla Biennale, contestando la partecipazione di Mosca e il suo Padiglione. La manifestazione si è svolta ieri, aggiungendosi alle recenti contestazioni che interessano l’evento culturale. La manifestazione ha coinvolto alcuni attivisti che hanno interrotto l’esposizione, attirando l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine. Nel frattempo, Giuli ha deciso di rispondere con un contrattacco.

La Biennale continua ad essere senza pace. Ieri è andata in scena una nuova protesta delle Pussy Riot contro la presenza di Mosca e il suo Padiglione. Le componenti del collettivo, circa 200, quasi tutte indossando passamontagna fucsia, hanno tentato di accedere a piazza san Marco, ma il corteo è stato bloccato dalla polizia. A quel punto, si sono dirette verso Ca' Giustinian, sede della Biennale. Lì hanno acceso dei fumogeni gialli e blu, i colori dell'Ucraina e due portavoce si sono dirette all'entrata della Biennale per incontrare il presidente Buttafuoco, non presente in sede. Le due, tra cui la leader del movimento Nadya Tolokonnikova, hanno comunque consegnato un documento nel quale spiegavano i motivi della protesta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Pussy Riot all’assedio e Giuli passa al contrattacco

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