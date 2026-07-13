Adinolfi passa al contrattacco | Non frego le vecchiette mi denuncia solo chi ha perso
Adinolfi ha dichiarato di non aver mai truffato le persone anziane e ha affermato che chi lo denuncia sono solo coloro che hanno subito una sconfitta. Ha aggiunto di non essere un vigliacco e ha sottolineato che i vincitori non lo hanno mai denunciato. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle accuse specifiche.
“Io non sono un vigliacco, e lo ripeto non frego le vecchiette. Mi denuncia chi ha perso. Chissà perché i tanti vincenti non mi hanno denunciato e anzi”. Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia che ora si trova arresti domiciliari per truffa a danni di decine di persone coinvolte nella cosiddetta “scommessa collettiva”, passa al contrattacco durante l’interrogatorio del gip e del pm Maurizio Arcuri. “Il gioco è aleatorio. Si vince e si perde. Con me almeno 90 persone hanno guadagnato. Notai, professori, giornalisti. C'è chi ha ricevuto indietro il doppio”, spiega Adinolfi sottolineando che “ci sono pure persone che mi devono dei soldi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Non ho dubbi che sia cosi'. Tutte le falsita' che escono sul suo conto sono una spia accesa, con effetto davvero abbagliante, che l'obiettivo non e' certamente quello di raggiungere una verita' che sappia almeno un po' anche di giustizia. ADINOLFI: BASTA COL facebook