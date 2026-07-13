Adinolfi ha dichiarato di non aver mai truffato le persone anziane e ha affermato che chi lo denuncia sono solo coloro che hanno subito una sconfitta. Ha aggiunto di non essere un vigliacco e ha sottolineato che i vincitori non lo hanno mai denunciato. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle accuse specifiche.

“Io non sono un vigliacco, e lo ripeto non frego le vecchiette. Mi denuncia chi ha perso. Chissà perché i tanti vincenti non mi hanno denunciato e anzi”. Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia che ora si trova arresti domiciliari per truffa a danni di decine di persone coinvolte nella cosiddetta “scommessa collettiva”, passa al contrattacco durante l’interrogatorio del gip e del pm Maurizio Arcuri. “Il gioco è aleatorio. Si vince e si perde. Con me almeno 90 persone hanno guadagnato. Notai, professori, giornalisti. C'è chi ha ricevuto indietro il doppio”, spiega Adinolfi sottolineando che “ci sono pure persone che mi devono dei soldi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Adinolfi passa al contrattacco: “Non frego le vecchiette, mi denuncia solo chi ha perso"

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