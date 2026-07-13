Un'immagine pubblicata su TikTok collega direttamente gli arrestati coinvolti nell’attentato a Sigfrido Ranucci a un collaboratore di un ex parlamentare. La foto mostra una persona con un'arma tra le mani, associata a un individuo arrestato, e include riferimenti a un uomo vicino al politico. L’indagine ha portato all’arresto di alcune persone ritenute responsabili dell’attentato, e la foto rappresenta un elemento chiave nel collegare i sospettati. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui collegamenti tra i soggetti coinvolti.

Nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci emerge con forza un elemento chiave: la foto su TikTok che collega direttamente gli arrestati al collaboratore di Valter Lavitola. Il 22 luglio 2024, Antonio Passariello (uno dei tre uomini finiti in carcere) aveva pubblicato una fotografia nella quale compare insieme a Pellegrino D’Avino e a Gomes Clesio Tavares, il cittadino camerunense ritenuto il trait d’union tra Lavitola e il gruppo campano. Tavares, ex guardia del corpo di Tony Colombo e Rita De Crescenzo, risulta essere molto legato a D’Avino: ne è il padrino di battesimo del figlio. Questa immagine, individuata dal Fatto Quotidiano... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, l'uomo di Lavitola insieme ai bombaroli: la foto-choc

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