Il 16 ottobre 2025, davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, è stato compiuto un attentato. La Procura di Roma sostiene che gli esecutori materiali abbiano ricevuto tra i 5 e i 10 mila euro, pagati in contanti o con viaggi. È stata anche diffusa una foto che mostra un uomo collegato a Lavitola, ritenuto coinvolto nel caso.

Una somma compresa tra i cinque e i dieci mila euro, versata in contanti o attraverso viaggi pagati. Sarebbe questo, secondo la Procura di Roma, il compenso ricevuto complessivamente dai presunti esecutori materiali dell’attentato compiuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. L’ordigno telecomandato esplose nei pressi del cancello della casa del conduttore di Report, provocando danni alla sua automobile e a quella della figlia. Nessuna persona rimase ferita. Secondo quanto riportato dal Messaggero, le intercettazioni raccolte dagli investigatori avrebbero però mostrato la consapevolezza degli indagati sulla gravità dell’azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, ai bombaroli meno di 10mila euro. E spunta la foto con l'uomo di Lavitola

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Attentato a Ranucci, indagato Lavitola

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