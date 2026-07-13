Ranucci-Lavitola si indaga sulla frequenza delle visite del faccendiere nella redazione di Report

Da roma.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I magistrati stanno indagando sulla frequenza delle visite di Valter Lavitola alla redazione del programma televisivo Report. Contestualmente, il conduttore del programma ha presentato una denuncia per diffamazione tramite il suo avvocato. Le autorità stanno esaminando i rapporti tra Lavitola e la redazione, senza ulteriori dettagli sulla natura delle visite o sulle motivazioni della denuncia. La vicenda coinvolge anche questioni legate a presunti comportamenti e rapporti tra le parti.

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Ora i magistrati indagano sulla frequenza delle visite del faccendiere Valter Lavitola alla redazione di Report. Mentre il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione attraverso il suo avvocato Roberto De Vita. Si tratta di un aspetto da approfondire, la frequentazione tra i due, per due ragioni. La prima è trovare conferme all’ipotesi secondo la quale Lavitola avrebbe colpito in autonomia, con un blitz dinamitardo ordinato sotto casa di Sigfrido Ranucci per accreditare una sua eventuale candidatura con il centro sinistra. Per aumentare insomma la sua popolarità e autorevolezza di giornalista di inchiesta. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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