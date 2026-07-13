ranucci lavitola si indaga sulla frequenza delle visite del faccendiere nella redazione di report

Notizia in breve

I magistrati stanno indagando sulla frequenza delle visite di Valter Lavitola alla redazione del programma televisivo Report. Contestualmente, il conduttore del programma ha presentato una denuncia per diffamazione tramite il suo avvocato. Le autorità stanno esaminando i rapporti tra Lavitola e la redazione, senza ulteriori dettagli sulla natura delle visite o sulle motivazioni della denuncia. La vicenda coinvolge anche questioni legate a presunti comportamenti e rapporti tra le parti.