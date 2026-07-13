Ranucci-Lavitola si indaga sulla frequenza delle visite del faccendiere nella redazione di Report
I magistrati stanno indagando sulla frequenza delle visite di Valter Lavitola alla redazione del programma televisivo Report. Contestualmente, il conduttore del programma ha presentato una denuncia per diffamazione tramite il suo avvocato. Le autorità stanno esaminando i rapporti tra Lavitola e la redazione, senza ulteriori dettagli sulla natura delle visite o sulle motivazioni della denuncia. La vicenda coinvolge anche questioni legate a presunti comportamenti e rapporti tra le parti.
Ora i magistrati indagano sulla frequenza delle visite del faccendiere Valter Lavitola alla redazione di Report. Mentre il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione attraverso il suo avvocato Roberto De Vita. Si tratta di un aspetto da approfondire, la frequentazione tra i due, per due ragioni. La prima è trovare conferme all’ipotesi secondo la quale Lavitola avrebbe colpito in autonomia, con un blitz dinamitardo ordinato sotto casa di Sigfrido Ranucci per accreditare una sua eventuale candidatura con il centro sinistra. Per aumentare insomma la sua popolarità e autorevolezza di giornalista di inchiesta. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Attentato a Ranucci, i pm confermano: "Si indaga sulla presenza di Lavitola nella redazione di Report"I pm stanno indagando sulla presenza di un uomo in una redazione televisiva, confermando che si stanno verificando le sue apparizioni nel programma...
Attentato a Ranucci, i pm confermano: "Si indaga sulla presenza di Lavitola in redazione Report"La procura sta indagando sulla presenza di Valter Lavitola nella redazione del programma televisivo Report.
Temi più discussi: Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI errato; Attentato a Ranucci, al via analisi materiali sequestrati a Lavitola; I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola indagato come mandante.
Attentato a Ranucci, i pm confermano: Si indaga sulla presenza di Lavitola in redazione Report x.com
Attentato a Ranucci, i pm confermano: Si indaga sulla presenza di Lavitola in redazione Report facebook
L’imprenditore Valter Lavitola è indagato per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: secondo l’accusa sarebbe il mandante reddit
Attentato a Ranucci, i pm confermano: Si indaga sulla presenza di Lavitola nella redazione di ReportImportanti risposte sono attese nelle prossime ore dall’analisi dei cellulari e delle pen drive sequestrate a Lavitola nel corso della perquisizione del 4 luglio scorso nella sua abitazione a Montever ... msn.com
Ranucci, da inquirenti interesse investigativo su presenze Lavitola in redazione ReportSotto la lente anche le interviste rilasciate in questi giorni per capire se ci siano dietro dei messaggi rivolti a qualcuno ... adnkronos.com