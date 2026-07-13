Attentato a Ranucci i pm confermano | Si indaga sulla presenza di Lavitola in redazione Report
La procura sta indagando sulla presenza di Valter Lavitola nella redazione del programma televisivo Report. Si cerca di stabilire con quale frequenza l’imprenditore sia stato in redazione e quali siano stati i motivi di quella presenza. Inoltre, si analizzano le interviste rilasciate recentemente da Lavitola per verificare eventuali messaggi rivolti a destinatari specifici. La verifica riguarda anche eventuali comunicazioni o segnali nascosti nelle dichiarazioni pubbliche.
Accertare i motivi della presenza di Valter Lavitola nella redazione di Report e quante volte questo sia accaduto, ma anche analizzare le tante interviste rilasciate dall’imprenditore in questi giorni per capire se ci siano dietro dei messaggi rivolti a qualcuno. Sono questi alcuni degli approfondimenti a cui lavorano i pm della Dda di Roma che indagano sull’attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci, che ritengono Lavitola mandante dell’azione e che ora vogliono capire il movente dell’attentato, compiuto da quattro persone, tutte provenienti dalla provincia di Avellino. Importanti risposte sono attese nelle prossime ore dall’analisi dei cellulari e delle pen drive sequestrate a Lavitola nel corso della perquisizione del 4 luglio scorso nella sua abitazione a Monteverde. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola
Notizie e thread social correlati
Attentato Ranucci, Lavitola nega tutto: ‘E’ un amico, io non c’entro’. Pm riascolteranno il conduttore di ReportL'ex faccendiere ha negato ogni coinvolgimento nell'attentato a un conduttore televisivo, dichiarando di essere solo un amico e di non aver avuto...
Caso Ranucci, si indaga sul sondaggio per lanciare il conduttore in politica voluto da Lavitola: acquisito il report. Per i pm due piste: i soldi e l'ambizioneSono state acquisite le analisi sul sondaggio che potrebbe aver spinto il conduttore di un programma televisivo in politica, su richiesta di un...
Temi più discussi: I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Attentato a Ranucci: sequestrati a Lavitola sette manoscritti. Perquisita la casa del suo factotum; Attentato a Ranucci, al via analisi materiali sequestrati a Lavitola; Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende.
Attentato a Ranucci, il conduttore di Report: Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola. La Procura cerca il movente x.com
L'attentato a Ranucci, chat di Lavitola al setaccio. Il futuro di Report diventa un rebus: https://cityne.ws/8e4lu facebook
Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa reddit
Attentato a Ranucci, i pm confermano: Si indaga sulla presenza di Lavitola in redazione ReportImportanti risposte sono attese nelle prossime ore dall’analisi dei cellulari e delle pen drive sequestrate a Lavitola nel corso della perquisizione del 4 luglio scorso nella sua abitazione a Montever ... ilgiornale.it
Attentato Ranucci, i 5mila € agli esecutori. Strane mosse di LavitolaIl giallo dell’attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025 si fa sempre più intricato e misterioso. I pm accusano il faccendiere Valter Lavitola di essere il mandante, ma è lo stesso Ranucci a di ... affaritaliani.it