I pm stanno indagando sulla presenza di un uomo in una redazione televisiva, confermando che si stanno verificando le sue apparizioni nel programma Report. L’obiettivo è capire le ragioni di questa presenza e la frequenza con cui si è verificata. Si analizzeranno anche le interviste recenti rilasciate dall’indagato, per verificare se contengano messaggi rivolti a destinatari specifici.

Accertare i motivi della presenza di Valter Lavitola nella redazione di Report e quante volte questo sia accaduto, ma anche analizzare le tante interviste rilasciate dall’imprenditore in questi giorni per capire se ci siano dietro dei messaggi rivolti a qualcuno. Sono questi alcuni degli approfondimenti a cui lavorano i pm della Dda di Roma che indagano sull’attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci, che ritengono Lavitola mandante dell’azione e che ora vogliono capire il movente dell’attentato, compiuto da quattro persone, tutte provenienti dalla provincia di Avellino. Importanti risposte sono attese nelle prossime ore dall’analisi dei cellulari e delle pen drive sequestrate a Lavitola nel corso della perquisizione del 4 luglio scorso nella sua abitazione a Monteverde. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, i pm confermano: "Si indaga sulla presenza di Lavitola nella redazione di Report"

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Attentato a Sigfrido Ranucci, contestato a Valter Lavitola il reato di strage

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