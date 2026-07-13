Un uomo, ritenuto intermediario tra la banda che ha collocato un ordigno sotto l'abitazione di un giornalista, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da un collaboratore di Lavitola che suggeriva di interrompere i contatti. Il Tg1 delle 20 ha intervistato in esclusiva Gomes Tavares, coinvolto negli anni come assistente di Lavitola. La sua testimonianza si concentra su un messaggio scritto che indica una possibile fine delle comunicazioni tra le parti.

Il Tg1 delle 20 ha intervistato in esclusiva Gomes Tavares, per anni factotum di Valter Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno sotto casa di Sigfrido Ranucci. L’uomo, di origini camerunensi e attualmente rientrato proprio nel suo Paese natale, ha spiegato che aveva “già preso pure il biglietto, dovevo tornare giovedì però ho parlato con il legale locale, mi ha detto visto come stanno le cose forse loro non ti lasciano ritornare qui in Camerun. E io adesso sto facendo un lavoro che non mi posso fermare”. Quindi, almeno per ora, gli inquirenti italiani non potranno interrogarlo. “Lavitola mi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Ranucci, il factotum di Lavitola dal Camerun: “Mi ha scritto che è meglio che non ci sentiamo più”

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Sigfrido Ranucci: “Lavitola è un amico vero, non mi farebbe mai del male. Ci sono cose che non tornano”Sigfrido Ranucci ha espresso incredulità riguardo alla presunta responsabilità di Valter Lavitola nell’attentato subito dal giornalista di Report,...

Temi più discussi: La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report. Ranucci: Sconcerto e preoccupazione; Attentato a Ranucci: sequestrati a Lavitola sette manoscritti. Perquisita la casa del suo factotum; Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione del factotum di Lavitola; La bomba contro Ranucci ha funzionato - Appunti.

Ma veramente? Cose da pazzi. Cioè, il signor Gomes era il bodycard di Rita De Crescenzo? E sempre Gomes anche il factotum di Lavitola che aveva i contatti con i quattro arrestati? Povero Ranucci, non volendo si è trovato coinvolto con personaggi loschi co x.com

Attentato Ranucci, il factotum di Valter Lavitola Tavares: Dovevo tornare giovedì, ma resto in CamerunClesio Gomes Tavares, il factotum di Valter Lavitola, non tornerà in Italia. È stato lui stesso a renderlo noto. Sarebbe dovuto tornare giovedì, ma vista la situazione si tratterà ancora in Camerun. L ... fanpage.it

Ranucci, il factotum Tavares al Tg1: Lavitola mi ha detto che è meglio se non ci sentiamo più. I due arrestati? Li conoscoGomes Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno sotto casa di ... msn.com