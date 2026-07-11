Le repliche del programma Report sono state sospese, secondo quanto dichiarato da Sigfrido Ranucci. La decisione è stata presa per tutelare un marchio aziendale. Ranucci ha commentato che questa sospensione “sospende la memoria di fatti importanti”. La scelta ha suscitato reazioni, con il giornalista che ha sottolineato come tale provvedimento possa essere interpretato come una messa in discussione di contenuti di rilievo.

“Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale èuna decisone che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore”. Così il giornalista Sigfrido Ranucci rompe il silenzio in merito al fatto chela Rai ha sospeso le repliche di Reportche dovevano andare in onda d’estate. La decisone della Rai era stata presa in attesa di fare luce “sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore”, riferendosi all’indaginesull’attentato contro il giornalistaavvenuto il 16 ottobre 2025. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’indagine vede coinvolto come presunto mandanteValter Lavitola, “amico” del conduttore e fonte di alcuni servizi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sigfrido Ranucci sullo stop alle repliche Report: ‘Sospesa la memoria di fatti importanti’

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Ranucci: «Stop repliche Report Si sospende la memoria del Paese»

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Temi più discussi: Sigfrido Ranucci ha detto di considerare Valter Lavitola un amico vero; Valter Lavitola e i sondaggi per Ranucci premier, l'ultima ombra dietro alla bomba e lo stop dopo gli arresti; Attentato a Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola indagato come mandante; Sigfrido Ranucci contro la Rai per la sospensione di Report: Sconcerto, congetture vergognose.

#RassegnaStampa #PrimaPagina #9Luglio - La vera bomba su Ranucci: volevano facesse il Premier -Conte, Schlein e AVS contestati in piazza - Ombre sulla bomba - Il conduttore ora deve spiegare - L'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica x.com

Rai sospende repliche estive di Report: Scelta per tutelare brand e redazione. Ranucci: Decisione sconcertante reddit

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