Ranucci ci prende per i fondelli? quel tizio che picchia l’iracheno e Volkswagen | quindi oggi…

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il conduttore ha annunciato che non ci sono notizie importanti da riferire oggi, segnalando che il metodo del suo programma non è più attivo e che alcune figure note del settore giornalistico e televisivo sono scomparse o non sono più in attività. Non sono stati segnalati eventi di rilievo o aggiornamenti su fatti recenti, e la giornata si presenta con poche notizie di rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quindi, oggi.: il conduttore denuncia tutti, è morto il medoto Report e Adinolfi Oggi giornata leggera, nel senso che non ci sono troppe grosse notizie da dare. La più succulenta è quella di Ranucci che, passato per una volta dall’altra parte della barricata, scopre quanto sia brutto finire nel mirino di giornali e tv che pubblicano di tutto e di più sulla tua vita, sulle tue amicizie, sulle indagini che riguardano te o la bomba finita sotto la tua auto. Benvenuto nel club dei garantisti, caro Sigfrido. Ricordo che Ranucci, ospite all'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati, accolto da un lungo applauso, disse: «Dobbiamo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ranucci ci prende per i fondelli quel tizio che picchia l8217iracheno e volkswagen quindi oggi8230
© Ilgiornale.it - Ranucci ci prende per i fondelli?, quel tizio che picchia l’iracheno e Volkswagen: quindi, oggi…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Quel tizio in bici che se ne va, ci fa paura chiamarlo “terrorismo” e Modena: quindi, oggi…Oggi in montagna sembra ancora inverno, con temperature basse e un’atmosfera grigia che rende difficile trovare motivi per alzarsi dal letto.

Ascoli Piceno, militante Fn Giuseppe Barboni picchia un iracheno che blocca il traffico: "Tormenta la città da mesi" - VIDEOUn uomo è stato ripreso mentre veniva colpito con pugni da un militante di un movimento politico, che ha anche condiviso il video sui social.

Temi più discussi: Caso Ranucci, Bellavia: Sono allibito per l'amicizia con Lavitola. Lo squalifica. E da Report sempre inchieste unilaterali; Corsini: Ranucci? Non so se la bomba era farlocca. Report può andare avanti, anche senza di lui; Attentato a Ranucci, Lavitola sceglie il silenzio: Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere; Ranucci, Rai sospende le repliche estive di Report.

ranucci ci prende perRanucci ci prende per i fondelli?, quel tizio che picchia l’iracheno e Volkswagen: quindi, oggi…La più succulenta è quella di Ranucci che, passato per una volta dall’altra parte della barricata, scopre quanto sia brutto finire nel mirino di giornali e tv che pubblicano di tutto e di più sulla tu ... ilgiornale.it

ranucci ci prende perCruciani spiazza tutti su Ranucci: Mi fa orrore, lo stanno già condannandoGiuseppe Cruciani critica la sospensione delle repliche di Report e respinge le ipotesi su Ranucci: È lo stesso metodo che contesto a lui. Giuseppe Cruciani prende le difese di Sigfrido Ranucci dopo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web