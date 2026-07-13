Il conduttore ha annunciato che non ci sono notizie importanti da riferire oggi, segnalando che il metodo del suo programma non è più attivo e che alcune figure note del settore giornalistico e televisivo sono scomparse o non sono più in attività. Non sono stati segnalati eventi di rilievo o aggiornamenti su fatti recenti, e la giornata si presenta con poche notizie di rilievo.

Quindi, oggi.: il conduttore denuncia tutti, è morto il medoto Report e Adinolfi Oggi giornata leggera, nel senso che non ci sono troppe grosse notizie da dare. La più succulenta è quella di Ranucci che, passato per una volta dall’altra parte della barricata, scopre quanto sia brutto finire nel mirino di giornali e tv che pubblicano di tutto e di più sulla tua vita, sulle tue amicizie, sulle indagini che riguardano te o la bomba finita sotto la tua auto. Benvenuto nel club dei garantisti, caro Sigfrido. Ricordo che Ranucci, ospite all'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati, accolto da un lungo applauso, disse: «Dobbiamo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci ci prende per i fondelli?, quel tizio che picchia l’iracheno e Volkswagen: quindi, oggi…

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Quel tizio in bici che se ne va, ci fa paura chiamarlo “terrorismo” e Modena: quindi, oggi…Oggi in montagna sembra ancora inverno, con temperature basse e un’atmosfera grigia che rende difficile trovare motivi per alzarsi dal letto.

Ascoli Piceno, militante Fn Giuseppe Barboni picchia un iracheno che blocca il traffico: "Tormenta la città da mesi" - VIDEOUn uomo è stato ripreso mentre veniva colpito con pugni da un militante di un movimento politico, che ha anche condiviso il video sui social.

Temi più discussi: Caso Ranucci, Bellavia: Sono allibito per l'amicizia con Lavitola. Lo squalifica. E da Report sempre inchieste unilaterali; Corsini: Ranucci? Non so se la bomba era farlocca. Report può andare avanti, anche senza di lui; Attentato a Ranucci, Lavitola sceglie il silenzio: Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere; Ranucci, Rai sospende le repliche estive di Report.

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Si incrina il rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, amici e collaboratori per anni. L'ex faccendiere, attraverso una serie di interviste, rivela dettagli del loro legame e lancia accuse e allusioni che alimentano il caso. Come riportato in esclusiva da Corri x.com

Cruciani spiazza tutti su Ranucci: Mi fa orrore, lo stanno già condannandoGiuseppe Cruciani critica la sospensione delle repliche di Report e respinge le ipotesi su Ranucci: È lo stesso metodo che contesto a lui. Giuseppe Cruciani prende le difese di Sigfrido Ranucci dopo ... msn.com

Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa reddit