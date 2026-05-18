Quel tizio in bici che se ne va ci fa paura chiamarlo terrorismo e Modena | quindi oggi…
Oggi in montagna sembra ancora inverno, con temperature basse e un’atmosfera grigia che rende difficile trovare motivi per alzarsi dal letto. La giornata si presenta complicata e senza entusiasmo, mentre in città si parla di un episodio insolito: una persona in bicicletta si allontana velocemente, suscitando preoccupazioni e timori tra i residenti. La discussione si concentra sull’interpretazione di quanto accaduto, con alcuni che definiscono l’evento come una minaccia, senza che siano ancora chiare tutte le ragioni dietro al comportamento dell’individuo.
Oggi giornata storta. Qui in montagna dove abito pare ancora inverno e non ti viene voglia manco di alzarti dal letto, figuriamoci di scrivere questa rubrica. Ma ve la devo, dunque eccoci.. Nel Leccese un ragazzo di 17 anni (quasi maggiorenne, ndr) è andato a scuola con 14 bombe carta per festeggiare Halloween, ordigni che pare preparasse lui. Il contatto con una scintilla avrebbe provocato una strage. Bene. Questo genio se l’è cavata con la messa alla prova e i servizi sociali. Il tizio che invece ha sparato contro due partigiani con una pistola a pallini, invece, quello s’è preso l’accusa di tentato omicidio e s’è fatto pure il carcere preventivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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