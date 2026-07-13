ranucci adesso piange sul fango versato

La redazione di Report esprime preoccupazione per le frequentazioni passate del conduttore con un pregiudicato. Si sono svolti incontri tra i due, durante i quali si sono discussi sondaggi politici e questioni professionali, con il pregiudicato che aveva accesso alla sede Rai. La trasmissione ha reso noto che il conduttore ha recentemente espresso sentimenti di pentimento riguardo a queste relazioni. Non ci sono state accuse formali o azioni legali finora.

La redazione di Report è preoccupata. Non per le frequentazioni che il conduttore della trasmissione ha intrattenuto per anni con un pregiudicato, con il quale concordava sondaggi che lo riguardavano in vista di una discesa in campo e con cui discuteva di aspetti professionali e politici consentendogli perfino l’accesso alla sede Rai. No, i giornalisti non sono allarmati per tutto ciò, ma perché la Rai ha deciso di sospendere le repliche del programma, giudicando poco opportuna la messa in onda di puntate condotte da Sigfrido Ranucci mentre si allungano ombre sull’attentato di cui sarebbe stato vittima. Per i cronisti, che come al solito sono spalleggiati dall’Usigrai e dall’Ordine dei giornalisti, qualcuno punta a imbavagliare Report. 🔗 Leggi su Laverita.info

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