Ranking Atp aggiornato dopo Wimbledon 2026 | Sinner n1 blindato Zverev scavalca Alcaraz

Dopo Wimbledon 2026, il ranking Atp vede Jannik Sinner ancora al primo posto, confermando la sua leadership nel tennis maschile. La sua vittoria consecutiva nel torneo sull’erba londinese ha contribuito a rafforzare la posizione in classifica. Nel frattempo, Alexander Zverev ha superato Carlos Alcaraz, salendo di una posizione e scavalcando il giovane spagnolo. La classifica si aggiorna con queste modifiche, mentre Sinner rimane il numero uno.

Il ranking Atp, aggiornato dopo Wimbledon 2026, è sempre più dominato da Jannik Sinner. La vittoria bis nel major sull’erba londinese ha consolidato la posizione di n.1 in classifica dell’azzurro, che ha sconfitto in finale Alex Zverev. La novità più rilevante nel ranking è proprio il sorpasso del tedesco ai danni di Carlos Alcaraz al n.2 del mondo. Sinner n.1 da 80 settimane, eguagliato Hewitt. Sinner ha iniziato la settimana numero 80 da numero 1 del mondo. L’azzurro raggiunge dunque Lleyton Hewitt, decimo giocatore per numero di settimane in vetta alla classifica in carriera da quando esiste il ranking computerizzato, nel 1973. L’azzurro ha 13. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ranking Atp aggiornato dopo Wimbledon 2026: Sinner n.1 blindato, Zverev scavalca Alcaraz

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