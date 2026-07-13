sinner blindato il numero 1 nel ranking atp il vantaggio su alcaraz scavalcato da zverev

La vittoria a Wimbledon ha assicurato a un tennista italiano il primo posto nel ranking ATP fino al 13 settembre, con un vantaggio su un rivale che è stato superato da un altro giocatore. L’atleta rimane in testa da 88 settimane, avvicinandosi al nono posto della classifica all-time detenuto da un ex numero uno. La durata del primato potrebbe aumentare anche in caso di sconfitte future, senza rischiare di perdere la posizione attuale fino alla scadenza stabilita.

La vittoria a Wimbledon ha garantito a Sinnerla certezza di restare numero 1 al mondo fino a domenica 13 settembre. Questo significa che, male che vada, l’altoatesino arriverà a 88 settimane al vertice della classifica all-time avvicinandosi sempre più al 9° posto occupato da Andre Agassi che si è fermato a quota 101. Non si va oltre il 13 settembre, perché in caso di tutta una serie di concomitanti risultati negativi, in linea teorica il lunedì dopo Sinner potrebbe essere sorpassato da Zverev che, al momento, ha 4970 punti di distacco (8480 contro 13450). Sinner saldamente al comando della classifica Atp Nei prossimi due mesi il n. 1 ha in... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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