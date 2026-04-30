Fiumicino inaugurato il giardino dedicato alla memoria di Sergio Ramelli

A Fiumicino è stato aperto un nuovo giardino dedicato a Sergio Ramelli, situato in via Lorenzo Bezzi, all’angolo con Largo dello Scoutismo. L’inaugurazione si è svolta ieri pomeriggio, trasformando così uno spazio pubblico in un luogo di ricordo. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e alcuni cittadini che hanno partecipato alla commemorazione. Il parco si inserisce nel contesto delle iniziative dedicate alla memoria storica della città.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – Uno spazio urbano diventa luogo di memoria collettiva: ieri pomeriggio è stato inaugurato il giardino intitolato a Sergio Ramelli, in via Lorenzo Bezzi, all’angolo con Largo dello Scoutismo. Presenti alla cerimonia il Sindaco, Mario Baccini, l’Assessore Vincenzo D’Intino e i Consiglieri Comunali Patrizia Fata, Agostino Prete, Roberto Feola e Federica Cerulli. “L’intitolazione a Sergio Ramelli è un’occasione per riaffermare valori che appartengono alla nostra comunità, come il rispetto della persona e la condanna di ogni forma di odio e intolleranza. La sua vicenda, divenuta nel tempo uno dei simboli della violenza politica di quegli anni, rappresenta un monito che non possiamo ignorare – ha proseguito –.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate "Una storia che fa ancora paura": a Catania l'incontro dedicato alla memoria di Sergio RamelliSi è tenuto ieri pomeriggio, presso il Palazzo della Cultura di Catania, l’incontro di presentazione del volume dedicato a Sergio Ramelli, intitolato... Alla d'Annunzio parte il master in Business Crisis and Innovation Management dedicato alla memoria di Sergio MarchionneL'università degli studi Gabriele d’Annunzio, nella persona del magnifico rettore, Liborio Stuppia, con l’apporto professionale del dirigente... Altri aggiornamenti Si parla di: Fiumicino intitola un giardino a Sergio Ramelli Vittima dell’odio politico. Sergio Ramelli, una targa nel giardino del partigiano-sindaco: scoppia il casoPORTO TOLLE (ROVIGO) - È montata la polemica a Porto Tolle attorno alla decisione di installare una targa in memoria di Sergio Ramelli nel giardino comunale di via Dino Campion, a ... ilgazzettino.it Vicenza, il M.I.S. inaugura il 25 aprile una vetrofania per Sergio RamelliSabato 25 aprile il M.I.S. Vicenza inaugura una vetrofania dedicata a Sergio Ramelli, giovane vittima degli anni di piombo. vicenzareport.it