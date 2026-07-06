La targa dedicata a Sergio Ramelli a Maclodio, nel Bresciano, è stata imbrattata un giorno dopo la cerimonia di inaugurazione. La targa, situata nel giardinetto pubblico intitolato a lui, è stata danneggiata con scritte o segni non specificati. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali indagini o responsabili. La deturpazione avviene a breve distanza dall’evento ufficiale di intitolazione.

Il giardinetto pubblico e la targa intitolati a Sergio Ramelli a Maclodio, nel Bresciano, sono stati deturpati il giorno dopo l’inaugurazione ufficiale. Come riportato dal Giornale di Brescia, sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Uno sfregio, l’ennesimo, avvenuto proprio nel giorno in cui Ramelli avrebbe compiuto 70 anni: lo studente milanese venne ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia dopo essere stato aggredito per avere scritto un tema contro le Brigate Rosse. La targa e l’area verde erano state inaugurate per ricordarne la figura e la vicenda. Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Maclodio Simone Zanetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo sfregio alla memoria di Ramelli: imbrattata la targa il giorno dopo la cerimonia nel Bresciano

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