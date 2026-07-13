L’amministratore delegato della Rai sarà intervistato in diretta domani alle 11 su 'AdnTalks', un format trasmesso sul sito e sul canale YouTube dell’agenzia di stampa.

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, domani, 14 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai, l'ad Giampaolo Rossi domani alle 11 ospite dell'Adnkronos

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