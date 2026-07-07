Il deputato del Partito Democratico Stefano Graziano parteciperà domani alle 11 a un evento online promosso dall'Adnkronos. L'appuntamento si svolgerà in diretta sul sito e sul canale YouTube dell'agenzia di stampa. Graziano sarà ospite della trasmissione 'Adn Talks', che si terrà presso il Palazzo dell'Informazione in piazza Mastai a Roma.

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il deputato del Pd Stefano Graziano, domani, 8 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd, Stefano Graziano domani alle 11 ospite dell'Adnkronos

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