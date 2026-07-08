Centrosinistra Onorato domani alle 10.30 ospite dell' Adnkronos

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante del centrosinistra, il leader di Progetto Civico Italia, sarà presente domani alle 10.30 in un evento trasmesso in diretta sul sito e su YouTube dell’agenzia di stampa. L’intervento si svolgerà al Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai a Roma, dove parteciperà a una sessione chiamata ‘AdnTalks’.

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Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il leader di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato, domani, 9 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 10.30. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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