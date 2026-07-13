Sei persone sono state arrestate dalla polizia all'alba di lunedì con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di un ventiduenne ecuadoriano avvenuto il 26 maggio sulla banchina 5 della stazione Certosa. Gli agenti hanno eseguito i fermi nelle abitazioni degli indagati. Tra gli arrestati anche un trapper noto come Reyomar. L’indagine ha portato all’identificazione di un gruppo affiliato ai Latin King, coinvolto nell’agguato con ferite da arma bianca.

Gli agenti della Squadra mobile si sono presentati all'alba di lunedì 13 luglio nelle case dei sei indagati e li hanno arrestati con l'accusa di aver partecipato attivamente all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il ventiduenne ecuadoriano assassinato a coltellate la sera del 26 maggio sul binario 5 della stazione ferroviaria Certosa. Tra loro c'è anche Oma Jair Rey Cordova, il trapper ventenne noto con il nome di Reyomar. Stando a quanto emerso dall'analisi delle telecamere e da alcune dichiarazioni rese dal primo arrestato Jefferson Smit Echevarria Verano, i sei, tutti appartenenti alla gang dei Latin King, avrebbero partecipato alla fase finale dell'assalto che si è concluso con il massacro di Ibarra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ragazzo ucciso alla stazione Certosa: arrestati sei membri dei Latin King, c’è anche il trapper Reyomar

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Milano, omicidio in stazione Certosa: tra indagati il trapper Reyomar

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