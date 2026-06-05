Un 19enne è stato fermato in relazione all’omicidio avvenuto in stazione Certosa. La polizia lo ha identificato come uno dei due killer coinvolti nell’episodio che ha portato alla morte di un uomo. Il giovane, di origini peruviane e residente a Canegrate, ha precedenti per rapina e lesioni. È stato sottoposto a fermo, mentre le indagini continuano per chiarire il ruolo di altri possibili coinvolti.

Milano, 5 giugno 2026 – Ha 19 anni, è di origini peruviane, vive a Canegrate, ha precedenti per rapina e lesioni e un’espulsione sospesa. È lui, stando alle indagini della Squadra mobile, uno degli esecutori materiali dell’omicidio del ventiduenne italo-ecuadoriano Gianluca Ibarra Silvera, assassinato il 26 maggio con una trentina di fendenti sul binario 6 della stazione Certosa a Milano. La svolta si è materializzata all’alba di venerdì 5 giugno, quando gli agenti della sezione Criminalità straniera della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dalla funzionaria Chiara Nocera, si sono presentati nelle abitazioni dei sospettati alla ricerca di elementi in grado di suffragare le ipotesi investigative messe in fila in dieci giorni di accertamenti serrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio in Stazione Certosa, fermato un 19enne della banda dei Latin King: “È uno dei killer di Gianluca”

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